Подмосковье 29 января 2024, 20:46 Оперативный штаб организовали в Пересвете из-за повреждения фасада дома на Октябрьской улице Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа

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Работу оперативного штаба по координации действий организовали на месте повреждения фасада дома № 7 на Октябрьской улице в Пересвете. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

Из-за угрозы обрушения здания эвакуировали 120 жителей, им предоставили временное размещение в ДК «Космос». На месте организовали пункты питания.

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«Многие зарегистрировались и пошли к родственникам, с теми, кому некуда пойти, определим место ночлега», — подчеркнул Акулов.

Глава городского округа добавил, что на месте работают сотрудники МЧС и полиции. Утром специалисты проведут обследование здания.

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