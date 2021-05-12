Оперативные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился перевести оперативные службы региона в режим повышенной готовности в связи с непогодой и сильным ветром. Об этом он сообщил в своем официальном инстаграм-аккаунте.

«Дорогие жители, будьте аккуратны на улице — там сильный ветер. К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев. Лучше поскорее добраться до дома и переждать непогоду в безопасном месте», — обратился к жителям региона Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье ожидают затяжные ливни в течение ближайших пяти дней.