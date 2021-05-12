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    12 мая 2021, 20:31

    Оперативные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

    Анастасия Максимовских

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился перевести оперативные службы региона в режим повышенной готовности в связи с непогодой и сильным ветром. Об этом он сообщил в своем официальном инстаграм-аккаунте.

    Оперативные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

    «Дорогие жители, будьте аккуратны на улице — там сильный ветер. К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев. Лучше поскорее добраться до дома и переждать непогоду в безопасном месте», — обратился к жителям региона Андрей Воробьев.

    Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье ожидают затяжные ливни в течение ближайших пяти дней.