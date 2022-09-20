Электроснабжение в Подмосковье оперативно восстановили после урагана | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 09:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Электроснабжение в Подмосковье оперативно восстановили после урагана

Читать 360tv в

Почти 90 сбоев электроснабжения случилось в Московской области со вчерашнего дня, когда из-за урагана объявили «желтый» уровень погодной опасности. В среднем нарушения устранили за один час 12 минут.

В Подмосковье прошел дождь, местами наблюдалась гроза, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Реклама

Энергетические компании работали в режиме повышенной готовности: устранением последствий урагана занимались в течение дня и всей ночи.

Реклама

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин подчеркнул, что все аварийные ситуации оперативно устранили.

Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия стихии, средняя продолжительность восстановительных работ составила менее 1,5 часа Александр Самарин.

По его словам, сильный ветер привел к нарушениям электроснабжения в Богородском округе, Зарайске, Раменском, Одинцове, Орехово-Зуеве и не только.

Всего зафиксировали 88 неполадок. Это временно отразилось на оказании коммунальных услуг 62 тысячам жителей, однако все неисправности уже устранили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что отопление пришло в 50% домов в первые дни его запуска.

1 0 0 0 0 0