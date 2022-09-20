Электроснабжение в Подмосковье оперативно восстановили после урагана | 360°

Все новости

Деньги

20 сентября 2022, 11:22

Долю экспорта в ВВП России сократят к 2030 году

Подмосковье

20 сентября 2022, 11:08

Коммунальщики Подмосковья получили штрафы на 3 млн рублей за нарушения в содержании газовых сетей

Реклама

Армия

20 сентября 2022, 11:03

Система обмана танков появится в ПТРК «Корнет»

Мир

20 сентября 2022, 11:03

PepsiCo прекратила производство напитков в России

Здоровье

20 сентября 2022, 11:03

Россиянам назвали ингредиенты полезной пиццы

Знаменитости

20 сентября 2022, 11:02

Иосиф Пригожин: на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой смогут выступить Киркоров и Басков

Подмосковье

20 сентября 2022, 10:48

Фасад новостройки в 1-м Щелковском проезде восстановили в Мытищах

Власть

20 сентября 2022, 10:42

Медведев назвал готовящиеся референдумы в Донбассе важными для восстановления исторической справедливости

Культура

20 сентября 2022, 10:41

Скончался актер сериалов «Глухарь» и «След» Владимир Шинов

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:47

Электроснабжение в Подмосковье оперативно восстановили после урагана

Читать 360tv в

Почти 90 сбоев электроснабжения случилось в Московской области со вчерашнего дня, когда из-за урагана объявили «желтый» уровень погодной опасности. В среднем нарушения устранили за один час 12 минут.

В Подмосковье прошел дождь, местами наблюдалась гроза, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Реклама

Энергетические компании работали в режиме повышенной готовности: устранением последствий урагана занимались в течение дня и всей ночи.

Реклама

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин подчеркнул, что все аварийные ситуации оперативно устранили.

Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия стихии, средняя продолжительность восстановительных работ составила менее 1,5 часа

Александр Самарин.

По его словам, сильный ветер привел к нарушениям электроснабжения в Богородском округе, Зарайске, Раменском, Одинцове, Орехово-Зуеве и не только.

Всего зафиксировали 88 неполадок. Это временно отразилось на оказании коммунальных услуг 62 тысячам жителей, однако все неисправности уже устранили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что отопление пришло в 50% домов в первые дни его запуска.

Электричество

Погода

Ремонтные работы

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама