Опера «Садко» прозвучит на фестивале у стен монастырей Подмосковья в сентябре

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» пройдет в Сергиевом Посаде и Серпухове. На нем выступил театр «Геликон-опера» со спектаклем «Садко». Режиссером постановки стал заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов.

Фестиваль дал возможность жителям Подмосковья увидеть шедевры русской оперы — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, «Алеко» С. В. Рахманинова, «Мазепа» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. В этом году этот список пополнит «Садко».

Глава Минкультуры области Василий Кузнецов отметил, что произведения русских композиторов звучат по-особенному у стен монастырей.

«Рядом с древними монастырями произведения знаменитых русских композиторов звучат особенно величественно и проникновенно — это неизменно отмечают гости фестиваля «Русская опера у стен монастыря», — сказал он.

Спектакль «Садко» Н.А, Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Бертмана пройдет 3 сентября у Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и 4 сентября на Соборной площади Успенского монастыря. Его история связана с театром «Геликон-опера», ведь именно в здании учреждения спектакль показывали на рубеже XIX и XX веков. С начала работы «Геликона» его показывают зрителям каждый сезон, вместе с другими произведениями Н.А. Римского-Корсакова.

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