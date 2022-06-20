Оpen-air «Арт-усадьба» пройдет в Подмосковье

В музеях-усадьбах Московской области при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и команды молодого сообщества художников и коллекционеров Art&Invest club стартует новый проект в формате open-air «Арт-усадьба». Открытие проекта пройдет 25 июня в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».

В музее гости смогут посмотреть новую выставку под названием «Диалог двух времен». Там будут представлены работы таких художников, как Дмитрий Беляков-Романов, скульптор Василиса Липатова, а также Лев Ефимов. Авторы работ не раз участвовали в больших выставках, их многие картины и скульптуры стали частью частных коллекций по всему миру. Например, они выставлены в Царицыно и Новой Третьяковке.

«Всего же в течение 5 уикендов в музеях-усадьбах Московской области под открытым небом будут организованы пять выставок современных скульпторов, фотографов и художников в различных направлениях живописи: абстракционизм, сюрреализм, импрессионизм. Гости проекта смогут ближе познакомиться с творчеством современных творцов и при желании приобрести понравившиеся работы участников», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Также на выставке пройдет пикник, на котором гостям представят множество угощений. Их приготовят специально для мероприятия по старинным рецептам. Кроме того, будут организованы мастер-классы на открытом воздухе, проведут открытые игры по бадминтону и городкам. В пикнике будут участвовать и сами авторы прославленных работ. Они пообщаются с посетителями и расскажут о том, как именно создавались их шедевры.