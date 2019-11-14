Опасный поворот в Богородском округе закроется 25 ноября. Как изменится схема движения

Скоро в населенном пункте Богослово изменится схема движения. Здесь закроют потенциально опасный левый поворот. Ближайшее место, где можно будет развернуться в сторону Москвы, — это Буньково.

Существующий поворот действительно опасный, потому что когда машины выстраиваются на разворот или поворот, они образуют полосу и создают помеху автомобилям, которые едут дальше. В час-пик здесь очень большой поток машин, что вызывает сложность при развороте.

А вот на повороте в Бунькове разворачиваться гораздо удобней, так как тут больше места, соответственно и риск зацепить какой-нибудь автомобиль снижается.

Жителям Богослово, чтобы развернуться в сторону Москвы, теперь придется проезжать дополнительно восемь километров.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта информация сейчас полностью обсуждается с Мосавтотрансом с тем, чтобы изменить маршрут. И в любом случае в Караваево по измененному маршруту будет заходить автобус», — отметил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Анатолий Шуть.

На протяжении всей трассы М7 Волга в течение семи лет ликвидируют все нерегулируемые левые повороты. В Ногинске планируют сделать развязку в три этажа. На съезде будет круговое движение, которое позволит водителям делать развороты безопаснее. А поворот на Богослово закроется 25 ноября.