  • Опасный поворот в Богородском округе закроется 25 ноября. Как изменится схема движения

    14 ноября 2019, 22:00

    Евгения Агапова, Ольга Крылова

    Скоро в населенном пункте Богослово изменится схема движения. Здесь закроют потенциально опасный левый поворот. Ближайшее место, где можно будет развернуться в сторону Москвы, — это Буньково.
    Опасный поворот в Богородском округе закроется 25 ноября. Как изменится схема движения

    Существующий поворот действительно опасный, потому что когда машины выстраиваются на разворот или поворот, они образуют полосу и создают помеху автомобилям, которые едут дальше. В час-пик здесь очень большой поток машин, что вызывает сложность при развороте.

    А вот на повороте в Бунькове разворачиваться гораздо удобней, так как тут больше места, соответственно и риск зацепить какой-нибудь автомобиль снижается.

    Жителям Богослово, чтобы развернуться в сторону Москвы, теперь придется проезжать дополнительно восемь километров.

    Опасный поворот в Богородском округе закроется 25 ноября. Как изменится схема движения | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Эта информация сейчас полностью обсуждается с Мосавтотрансом с тем, чтобы изменить маршрут. И в любом случае в Караваево по измененному маршруту будет заходить автобус», — отметил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Анатолий Шуть.

    На протяжении всей трассы М7 Волга в течение семи лет ликвидируют все нерегулируемые левые повороты. В Ногинске планируют сделать развязку в три этажа. На съезде будет круговое движение, которое позволит водителям делать развороты безопаснее. А поворот на Богослово закроется 25 ноября.