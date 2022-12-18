Подмосковье 18 декабря 2022, 21:26 Опасные для катания на тюбингах и снегокатах горки выявили в Подмосковье

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Работники «Мособлпожспаса» провели рейд в округах Подмосковья по выявлению несанкционированных снежных горок. На фоне обильных снегопадов по всему региону появились стихийные места для катания, сообщает пресс-служба ведомства.

Патрулирование прошло во всех округах, а данные об обнаруженных несанкционированных горках передали в единые дежурно-диспетчерские службы округов.

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«Для катания на тюбингах, ледянках, снегокатах и санках любители активного отдыха используют любые спуски. Это могут быть овраги, склоны возвышенностей, береговые откосы, холмы. При этом мало кто осматривает весь маршрут на предмет оценки степени риска при скатывании со склона», — отметил замначальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

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Жителей Московской области предупредили, что кататься с горок можно только в специально отведенных для этого местах, соблюдая требования безопасности.

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