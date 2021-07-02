Жителям Подмосковья напомнили об опасности перегрева животных на солнце

Ветеринары Подмосковья приняли свыше 70 обращений о перегревах животных в июне. Жителям напомнили, что чаще всего от тепловых ударов страдают собаки и кошки, оставленные летом в закрытой машине. Своевременный осмотр поможет выздороветь, а иначе исход может быть неблагоприятным.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, ветеринары мгновенно обращаются к реанимационным мерам.

Жаркая погода опасна не только для жителей, но и для животных. В ветеринарных клиниках Подмосковья увеличились случаи обращений с питомцами, получивших тепловой удар Сергей Воскресенский.

У перегревшихся животных наблюдаются жажда, температура, беспокойство и возбуждение, которое сменяется угнетением, снижением реакции и ослаблением рефлексов.

Походка питомцев становится шаткой и неуверенной, пульс и дыхание учащаются.

В жаркую погоду достаточно нескольких минут, чтобы у питомца в закрытом пространстве уже начался перегрев организма Сергей Воскресенский.

Он объяснил, что в первую очередь питомца нужно как можно скорее охладить, а после сразу обратиться к врачу.

Своевременное лечение поможет, а при высокой температуре тела или выраженных нервных явлениях прогноз может быть неблагоприятным.