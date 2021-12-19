Опасно тонкий лед выявили в 18 местах на водоемах Подмосковья

Спасатели обследовали потенциально опасные места на водоемах Подмосковья, на которых жители массово выходят на лед. По итогам выявили 18 мест с опасно тонким льдом, сообщили в МЧС по региону.

Всего в ходе обследования замер льда провели в 52 местах на 12 реках. Толщина льда там варьируется от нуля до 20 сантиметров. Средняя толщина льда на водоемах в регионе составляет 11 сантиметров.

Опасность вызывают 18 мест на водоемах в 15 городских округах. Толщина льда там не превышает семи сантиметров. Эту информацию будут доводить до населения.

Особенно опасной представляется ситуация в Дубне на реке Волге, в Коломне, Бронницах и Можайске на Москве-реке, в Павловском посаде на Вохонке и на Яузе в Мытищах. Также опасные места выявили на водоемах в Дубне, Талдоме, Луховицком, Коломне, Красногорске, Наро-Фоминске, Богородском, Подольске, Домодедове, Озерах и Ступине.

В патрулировании водных объектов задействовали 56 единиц техники и 164 спасателя.

Ранее подмосковный главк МЧС в связи с приближающимися праздниками призвал жителей покупать пиротехнику только в специализированных магазинах.