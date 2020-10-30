Названы топ-18 округов Подмосковья по готовности систем отопления к зиме

Проверки затронули уже почти 90% муниципалитетов. Системы отопления осмотрели в 56 из 64 округов. Это подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По его словам, лидерами стали Королев, Котельники, Ивантеевка, Талдом, Кашира, Луховицы, Власиха, Егорьевск, Краснознаменск, Павловский Посад, Восход, Рошаль, Серебряные Пруды, Коломна, Черноголовка, Балашиха, Подольск и Шаховская.

Вручение таких паспортов готовности к осенне-зимнему периоду — это уже подведение итогов большой работы, выполненной организациями сферы ЖКХ, энергетическими, коммунальными компаниями Александр Самарин.

Однако в части городских округов нашли нарушения. Сейчас их исправляют 38 органов местного самоуправления, а еще шесть проходят первичную проверку.

Любые недочеты потребуется исправить. Времени на это немного — каждому округу необходимо отчитаться до 15 ноября.

К началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тысячи котельных, проверили свыше 53 тысяч многоквартирных домов, осмотрели газопроводы, электросетевые подстанции. Уже после включения отопления системы осмотрят вновь, чтобы все исправно работало.

На сегодняшний день отопление включили во всех социальных объектах и жилых домах Подмосковья. Его дали раньше срока по поручению губернатора Андрея Воробьева.