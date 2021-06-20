Онлайн-запись в колледжи стартовала на портале госуслуг Подмосковья

В воскресенье, 20 июня, в Московской области открылась онлайн-запись в колледжи и вузы по программам среднего профессионального образования через региональный портал госуслуг. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Благодаря переводу услуги в онлайн-режим будущие студенты могут подать заявление на обучение дистанционно на региональном портале госуслуг. В прошлом году электронная запись в колледжи прошла впервые. За два месяца абитуриенты в Подмосковье подали 122 тысячи электронных заявлений», — отметил Максим Рымар.

Услуга доступна на региональном портале mosreg.ru, в разделе «Образование» — «Образование детям».

В меню нужно выбрать услугу «Прием документов на программы среднего профессионального образования». Далее — заполнить электронную форму заявления, указать личные данные, выбрать образовательную организацию, специальность, форму обучения и тип финансирования, указать информацию о ранее полученном образовании и наличии льгот у абитуриента, загрузить подтверждающие документы.

Заявление на услугу могут подать претенденты на обучение старше 14 лет. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете на региональном портале госуслуг — в разделе «Заявления».

Документы в колледжи и вузы по программам СПО принимают с 20 июня. Если абитуриент поступает без вступительных испытаний, то форму на портале нужно заполнить до 15 августа 2021 года. Если вступительные экзамены нужны, запрос следует отправить до 10 августа 2021 года.

В Подмосковье в электронном виде жители и представители бизнеса могут получить 206 госуслуг. В 2020 году на региональном портале было оказано 4,3 миллиона услуг.