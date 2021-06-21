Онлайн-запись в колледжи стартовала на портале госуслуг Подмосковья

В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи и вузы по программам среднего профессионального образования на портале госуслуг. Информация об этом появилась на сайте министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря переводу услуги в онлайн-режим будущие студенты могут подать заявление на обучение дистанционно, на региональном портале госуслуг», — приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

В прошлом году электронная запись в колледжи прошла впервые, напомнил он. За два месяца, по словам Рымара, абитуриенты в Подмосковье подали в «цифре» 122 тысячи заявлений.

Услуга доступна на региональном портале: uslugi.mosreg.ru/services/21282 в разделе «Образование» — «Образование детям». В меню нужно выбрать услугу «Прием документов на программы среднего профессионального образования». Поле этого необходимо заполнить электронную форму заявления.

Заявление могут подать претенденты на обучение старше 14 лет. С 20 июня принимаются документы в колледжи и вузы по программам СПО. Если абитуриент поступает без вступительных испытаний, то форму на портале нужно заполнить до 15 августа. Если вступительные экзамены нужны, запрос нужно отправить до 10 августа.