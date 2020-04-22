Онлайн-занятия, новое уникальное оборудование и реанимация. Что изменилось в детском клиническом центре в Мытищах

Детский клинический многопрофильный центр Московской области, который находится в Мытищах, продолжает работу во время пандемии. В рекордные сроки здесь оборудовали палату интенсивной терапии и закупили уникальное оборудование. Руководство центра считает, что если бы не эпидемия, новые мощности здесь появились бы еще нескоро.

В обычные дни в этом детском клиническом центре бывало до четырехсот посетителей. При такой посещаемости переоборудование палат постоянно откладывалось. Теперь, когда в прежнем режиме работает только стационар, перестройка началась.

«В это непростое время мы тоже перестраиваемся, перестраиваемся на оказание экстренной медицинской помощи. Сейчас мы готовимся под прием детей с коронавирусной инфекцией, и вот вы видите — это палата интенсивной терапии, закуплено уникальное оборудование, мониторы», — рассказала главный врач ГБУЗ

«Детский клинический многопрофильный центр Московской области» Нисо Одинаева.

Как только центр закрыл плановые приемы, появилась «Школа родительства». Специалисты ведут прямые эфиры в соцсетях. Например, на онлайн-занятии логопед Анна Семкина расскажет родителям про обучающие пособия, которые можно запросто скачать в интернете, и проведет мастер-класс по артикуляционной гимнастике.

Источник фото: телеканал «360»

«Надо подписаться на наш сайт в инстаграме, перед выходом в эфир, за день-два появляются темы нашего разговора», — сказала главный внештатный логопед министерства здравоохранения МО Анна Семкина.

Также здесь работает «Центр телемедицины». Сами медики говорят, что дистанционное общение — это не только консультация, но и психологическая поддержка. Записаться к специалисту можно через сайт «Госуслуги». Сразу приготовьте свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и его страховой полис.