Подмосковные предприятия смогут подать онлайн-заявки на вакцинацию сотрудников от гриппа

У руководителей предприятий в Подмосковье появилась возможность подать электронную заявку на вакцинацию сотрудников от гриппа. Новая онлайн-услуга доступна на сайте privivka.mz.mosreg.ru.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, достаточно заполнить анкету, указав в ней основные сведения.

Это название предприятия, адрес и информация о количестве сотрудников, которые будут делать прививку. Их должно быть не менее 50 человек.

Фактически в один клик предприятия могут подать заявку на выездную вакцинацию от гриппа Светлана Стригункова.

Она добавила, что услугу ввели для удобства руководителей и сотрудников компаний Подмосковья.

После подачи заявки с предприятием свяжется медицинская организация. Она уточнит время и дату. Сотрудникам нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.

Жители могут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ по телефону 8 (800) 555-49-43. Диспетчеры принимают звонки круглосуточно.

Записаться на прививку можно по телефону 122, а подобрать ближайший пункт вакцинации поможет интерактивная карта.