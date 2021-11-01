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    01 ноября 2021, 13:32

    Подмосковные предприятия смогут подать онлайн-заявки на вакцинацию сотрудников от гриппа

    Минздрав: предприятия Подмосковья смогут подать онлайн-заявки на вакцинацию сотрудников от гриппа

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    У руководителей предприятий в Подмосковье появилась возможность подать электронную заявку на вакцинацию сотрудников от гриппа. Новая онлайн-услуга доступна на сайте privivka.mz.mosreg.ru.

    Подмосковные предприятия смогут подать онлайн-заявки на вакцинацию сотрудников от гриппа | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, достаточно заполнить анкету, указав в ней основные сведения.

    Это название предприятия, адрес и информация о количестве сотрудников, которые будут делать прививку. Их должно быть не менее 50 человек.

    Фактически в один клик предприятия могут подать заявку на выездную вакцинацию от гриппа

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что услугу ввели для удобства руководителей и сотрудников компаний Подмосковья.

    После подачи заявки с предприятием свяжется медицинская организация. Она уточнит время и дату. Сотрудникам нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.

    Жители могут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ по телефону 8 (800) 555-49-43. Диспетчеры принимают звонки круглосуточно.

    Записаться на прививку можно по телефону 122, а подобрать ближайший пункт вакцинации поможет интерактивная карта.