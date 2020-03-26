Онлайн-выставки, уроки рисования и концерты. Дом культуры в Мытищах придумал, как развлечь горожан

Работа на удаленке — это еще не повод грустить, во времена интернета — тем более. Дистанционно можно учиться, заниматься, тренироваться и проводить время с пользой. Дом культуры в Мытищах предлагает массу самых разнообразных способов, чтобы увлечь и развлечь себя. Как это работает, проверила корреспондент «360».

Источник фото: pxhere.com

В Доме культуры в Марфине, когда узнали о переходе россиян на удаленную работу, сразу взялись за дело. Все занятия переместили в соцсети в режим прямого эфира. Потом эфир хранится в аккаунте 24 часа и подписчики могут открыть в любое время и сделать, например, зарядку, когда им удобно.

В другой онлайн-трансляции — поход на выставку. Не поверите, комментирует это все сам художник.

Еще одна «фишка» местного ДК — это кулинарные мастер-классы. Девчонки сейчас готовят салат, это все транслируется в интернет. Более того, ребята настолько серьезно подошли к делу, что они это все снимают, потом монтируют и готовые ролики выкладывают в свои соцсети. Поэтому это вы тоже можете посмотреть в повторе.

Если вы не знаете, чем занять своего ребенка дома, то тут еще есть онлайн-трансляции по рисованию.

Идея «перенести жизнь» в интернет настолько вдохновила педагогов, что они стали креативить на всю катушку.

«Мы запустили флешмоб. Каждый ребенок может прибраться в своей комнате, на столе, где он работает. Сделать классную фотографию, выслать нам с определенным хештегом с отметкой нашей студии, получить классные призы», — рассказала педагог по ИЗО ДК в Марине Полина Матвеева.

Ну, а для самых искушенных зрителей, которые сидят дома и не знают, что же еще такого посмотреть — в ДК дают онлайн-трансляции концертов. Так что вам осталось только зайти в инстаграм или группу Дома культуры «Вконтакте» и посмотреть расписание трансляций. Главное — не лениться. Ведь тот, кто хочет найти себе развлечение, обязательно его найдет, даже в стенах любимого дома.