18 июля 2023, 10:42
Онлайн-выставка об истории металлургии открылась в Мытищах
День металлурга отмечается каждый год в третье воскресенье июля. В честь этого события в Мытищах открылась онлайн-выставка.
Как рассказала начальник архивного отдела Алла Черепкова, на территории округа были предприятия, связанные с металлургией. Среди них — Мытищинский машиностроительный и Перловский опытный заводы.
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Выставку подготвил коллектив архивного отдела администрации Мытищ. Они представили фотографии работников заводов и статьи местной газеты об их трудовых буднях. Ознакомиться с экспозицией можно на сайте администрации.
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Мытищи
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