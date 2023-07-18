Подмосковье 18 июля 2023, 10:42 Онлайн-выставка об истории металлургии открылась в Мытищах Архив Мытищи

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День металлурга отмечается каждый год в третье воскресенье июля. В честь этого события в Мытищах открылась онлайн-выставка.

Как рассказала начальник архивного отдела Алла Черепкова, на территории округа были предприятия, связанные с металлургией. Среди них — Мытищинский машиностроительный и Перловский опытный заводы.

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Выставку подготвил коллектив архивного отдела администрации Мытищ. Они представили фотографии работников заводов и статьи местной газеты об их трудовых буднях. Ознакомиться с экспозицией можно на сайте администрации.

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