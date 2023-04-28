Подмосковье 28 апреля 2023, 13:29 Онлайн-выставка об истории и традициях праздника весны и труда пройдет в Подмосковье 1 мая Фото: архивный отдел администрации городского округа Ступино

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Во многих странах 1 мая отмечают День труда. В России — это праздник весны и труда, который изначально назывался День международной солидарности трудящихся. В честь этого события архивный отдел администрации Ступина создал виртуальную выставку «Мир, труд, май!», которую могут посетить все желающие. Об этом сообщила пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«В онлайн-выставке рассказывается история создания и традиции празднования Первомая. В архивных документах можно увидеть, как на предприятиях, совхозах, колхозах, стройках с энтузиазмом и вдохновением работают трудящиеся и встречают 1 мая новыми достижениями», — рассказала начальник архивного отдела Акиньшина Инна Николаевна.

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Посетить выставку можно в разделе «Архивный отдел» сайта администрации городского округа Ступино. Также все желающие могут ознакомиться с оригиналами документов в читальном зале архивного отдела по адресу: Ступино, улица Юности, дом 2.

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