Подмосковье 01 апреля 2023, 23:12 Онлайн встречу «Школа муковисцидоза» провели для пациентов Подмосковья Эндокринолог Тлиф провела вебинар «Школа муковисцидоза» для пациентов Подмосковья

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Посвященную сахарному диабету онлайн-встречу «Школа муковисцидоза» провели в рамках проекта «Будем жить!» региональная организация Московской области «Помощь больным муковисцидозом». На все вопросы участников ответила заведующая детским эндокринологическим отделением подмосковной поликлиники «НИКИ детства» Асиет Тлиф.

Специалист подробно рассказала, что такое муковисцидоз-ассоциированный сахарный диабет, каковы критерии постановки диагноза, какие исследования и кому необходимо проходить, какое лечение требуется, какие особенности накладывает сахарный диабет на диету.

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На мероприятие зарегистрировались около ста родителей, пациентов и врачей из разных регионов России.

«К сожалению сопутствующие заболевания в некоторых случаях сопровождают основной диагноз муковисцидоз, в частности ассоциированный сахарный диабет, поэтому знать об этом необходимо и пациентам и врачам», — отметила модератор вебинара, врач-инфекционист и руководитель подмосковной организации «Помощь больным муковисцидозом» Ксения Глухова.

Глава организации Ольга Алекина подчеркнула, что сегодня как никогда пациентам важно владеть информацией, потому что сегодня от нее зависит жизнь, как взрослых, так и детей, имеющих это заболевание.

«Поэтому мы выбрали такой формат взаимодействия с врачебным сообществом, как проведение онлайн вебинаров. Следующая школа состоится, через месяц», — рассказала она.

Площадку для проведения он-лайн школы предоставил Центр инноваций социальной сферы Московской области. Проект «Будем жить!» реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».