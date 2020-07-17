Онлайн-встречи с управдомами станут проводить в Подмосковье еженедельно
Сегодня, 17 июля, провели видеоконференцию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Там Евгений Хромушин подчеркнул значимость регулярного диалога управдомов с властью, инспекторами, министрами энергетики и ЖКХ.
Руководства ведомств теперь в формате ВКС будут проводить с управдомами встречи уже на еженедельной основе. У нас сегодня такой формат показал свою эффективность. И я сам буду проводить такие встречи ежемесячноЕвгений Хромушин.
По его словам, в Подмосковье сейчас «много системных и частых вопросов, связанных с мусором». Среди них — сбор строительных отходов, несанкционированные свалки, полные парковки вблизи контейнеров и несвоевременный вывоз.
«Эти вопросы невозможно решить без участия органов местного самоуправления и общественников — нашей силы управдомов, которые всегда нам помогали в решении сложных проблем», — добавил Хромушин.
Он уточнил: пандемия прервала прямое общение управдомов, но сейчас этот диалог возвращается. Причем на фоне коронавируса ведомства получили новый формат работы — онлайн-общение.
А центры управления регионом позволяют удаленно мониторить проблемные ситуации и разбирать все жалобы. Это актуальный формат, который будут развивать.
Мы впервые имеем, думаю, на 90% абсолютно „белый“ рынок обращения с отходами благодаря тем корпорациям, которые участвуют в работе по переработке отходов в сфере ТКО в ПодмосковьеЕвгений Хромушин.
Отдельно он подчеркнул важность роли общественников в рейде «Чистая контейнерная площадка». Они помогают предотвращать сброс отходов.