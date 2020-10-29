Онлайн-вебинары пройдут для жительниц Подмосковья, которые хотят открыть свое дело

В Подмосковье проведут серию онлайн-вебинаров для женщин-предпринимателей и тех, кто только собирается открыть свое дело. Программа «Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю» стартует 2 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Образовательный проект разработали Центра оказания услуг «Мой бизнес» вместе с платформой «Деловая среда» (Сбербанк).

Стать участником могут все желающие женщины-предприниматели и те, кто планирует открыть бизнес. Во время обучения участницы получат инструменты для открытия и развития собственного дела.

Спикерами выступят успешные предприниматели, жены и мамы с опытом построения устойчивого бизнеса. Они расскажут о рабочих лайфхаках и эффективных инструментах.

«Бизнес — это жесткая дисциплина, планирование, ежедневный стресс, там где-то в конце творчество. Женский бизнес — это всегда про творчество на первом месте. Особенностью женского взгляда на бизнес является то, что женщины разворачивают стартап на основе той проблемы, с которой сталкиваются сами. Рассказывайте истории своих успехов и провалов, высказывайте свои взгляды в отношении тех или иных ситуаций и говорите о том, что помогло вам встать на путь к успеху. Ведь поддержка и понимание „как“, помогут создать необходимые условия для развития женского предпринимательства», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

После прохождения курса у женщин будет понимание, как управлять временем и возможностями, где найти клиентов, как увеличить продажи и сделать рекламу более эффективной.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться.

После окончания программы все участницы получат сертификаты о прохождении курса, а самых активных ждут подарки от «Деловой среды».