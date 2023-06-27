Подмосковье 27 июня 2023, 15:47 Онлайн-вебинары по земельным услугам пройдут в Подмосковье 5 июля

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Жители Подмосковья смогут узнать всю информацию о предоставлении земельных услуг на онлайн-вебинарах. Встречи проводятся раз в две недели, следующая состоится 5 июля в 13:00. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

К вебинарам могут присоединиться как физические, так и юридические лица. Пользователям расскажут о государственных и муниципальных услугах, о типовых ошибках, которые допускаются при подаче документов, о причинах отказов в предоставлении услуг и многом другом.

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Чтобы записаться на вебинар, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, перейти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», далее выбрать конкретную услугу и зарегистрироваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддерживать аграрные предприятия региона.

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