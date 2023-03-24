Подмосковье 24 марта 2023, 12:40 Вебинары по земельным услугам пройдут в Подмосковье 29 марта https://instupino.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/soglasovat_proekt_organizacii_dorozhnogo_dvizheniya_na_doroga

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Пользователи «Госуслуг» могут получить консультации в сфере земельно-имущественных отношений в Подмосковье. Они проходят раз в две недели на онлайн-вебинарах. Некоторые из них пройдут 29 марта.

Как рассказала глава Минимущества региона Наталья Адигамова, в вебинарах участвуют физические и юридические лица, которые могут получить помощь без личного визита в органы власти. Вебинары проводят специалисты министерства.

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«Пользователи не только получают информацию о тех или иных государственных и муниципальных услугах, но и подробно узнают о типовых ошибках, которые допускают заявители при подаче документов на госуслугу, о распространенных причинах отказов в предоставлении услуги, но главное, о том, как избежать ошибок и получить положительное решение», — отметила она.

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Вебинары проведут по разным темам. Среди них — выписки из реестра муниципальной собственности, смена категории земли, предоставление участков в безвозмездное пользование и другие. Записаться на мероприятие можно через «Госуслуги».

За год министерство провело около 30 таких встреч, в которых поучаствовали почти две тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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