Подмосковье 06 сентября 2023, 13:10 Онлайн-вебинары по земельным услугам пройдут в Подмосковье 13 сентября Unsplash

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Специалисты Миноблимущества проведут онлайн-вебинары по земельным услугам 13 сентября в 13:00. Чтобы принять участие, необходимо зайти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения» на портале госуслуг и выбрать интересующее направление.

«В наших вебинарах принимают участие физические и юридические лица, которые могут с помощью данного сервиса получить квалифицированную помощь в любом удобном для себя месте без личного визита в орган власти. Вебинары проводят сотрудники министерства», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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На вебинарах обсудят такие темы, как выдача разрешения на использование земли, выписки из реестра муниципальной собственности, отнесение земель к определенной категории и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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