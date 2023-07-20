20 июля 2023, 15:50
Онлайн-вебинар по расторжению договоров в одностороннем порядке прошел для предпринимателей в Подмосковье
В Подмосковье прошел онлайн-вебинар для предпринимателей по расторжению договоров в одностороннем порядке. Мероприятие провели по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.
На встрече адвокат МКА Sed Lex Светлана Серебренникова рассказала об основаниях для одностороннего отказа, а также о том, в каких случаях суд признает односторонний отказ от договора недействительным. Отдельно она отметила основные правила при отказе от договора, пошаговый порядок по его расторжению, а также привела примеры оснований отказа.
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Подробнее с материалом вебинара можно ознакомиться в презентации спикера.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.
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