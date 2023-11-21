Подмосковье 21 ноября 2023, 12:40 Онлайн-услугу предоставления бесплатных путевок в санатории для льготников упростили в Подмосковье Unsplash

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Сервис предпроверки ранее поданного заявления добавили в форму онлайн-услуги «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками». С начала года ей воспользовались около 57 тысяч человек.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, сервис предпроверки позволит снизить количество отказов в предоставлении услуги.

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«Теперь в онлайн-форму внедрен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если по предыдущей заявке решение еще не принято, подать новую не получится», — сказала она.

Получить бесплатное санаторно-курортное лечение могут федеральные и региональные льготники. Это ветераны труда и боевые действий, инвалиды, пенсионеры и другие группы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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