Подмосковье 27 ноября 2023, 11:57 Онлайн-услугу по реабилитации инвалидов обновили в Подмосковье Unsplash

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Услугу по реабилитации жителей Московской области с инвалидностью оптимизировали на портале госуслуг. Теперь в онлайн-форме появился сервис предпроверки ранее поданного заявления.

«Мы регулярно проводим работу по переводу услуг в электронный вид и их улучшению: внедряем умные сервисы, экспертные системы, сокращаем число документов и шагов при заполнении заявления», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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По ее словам, обновление услуги по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации сократит число отказов.

Услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» размещена на «Госуслугах» в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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