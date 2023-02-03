Подмосковье 03 февраля 2023, 10:24 Онлайн-услугу по планировке застройки упростили в Подмосковье

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Подать заявление на получение разрешения о подготовке проекта планировки территорий стало проще в Подмосковье. Данные проекты демонстрируют расположение различных объектов в микрорайоне или квартале, а также их параметры.

«Теперь при заполнении онлайн-формы заявителю намного проще выбрать необходимый эскиз планируемого развития территории. Он зависит от типа объекта», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услуга позволяет автоматически сформировать список обязательных документов, которые нужно приложить к заявке, что в дальнейшем сократит количество отказов. Она доступна на портале госуслуг, в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Подать заявление могут собственники или арендаторы земельных участков, на которых начнется строительство.

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