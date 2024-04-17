Подмосковье 17 апреля 2024, 10:43 Онлайн-услугу по лесной амнистии обновили в Подмосковье Медиасток.рф

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Услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» улучшили в Подмосковье. К ней подключили сервис предпроверки, который позволит узнать о выводе участка из состава лесного фонда до подачи заявления.

«С момента запуска услуги в 2018 году подано более 40 тысяч заявлений. Теперь благодаря умному сервису проверки можно узнать о выводе участка из состава лесного фонда еще до подачи заявки», — рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Жителю нужно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет с ним пересечений, появится сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется.

Лесная амнистия позволяет привести в порядок статус земельных участков, по которым данные из ЕГРН противоречат данным из ГЛР. Услуга «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» доступна в разделе «Земля и стройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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