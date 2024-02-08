Подмосковье 08 февраля 2024, 09:47 Онлайн-услугу по организации детского отдыха улучшили в Подмосковье Unsplash

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Оформить путевку в оздоровительные лагеря для детей из льготных категорий можно в электронном виде в Подмосковье. Теперь подать заявление стало еще удобнее благодаря двум новым сервисам.

«Сервис получения согласий на обработку персональных данных позволяет направлять их онлайн, а сервис предпроверки ранее поданного заявления — сокращать число продублированных заявок, по которым еще не получен ответ от ведомства. Оптимизация поможет снизить количество отказов в предоставлении услуги и ускорить процесс рассмотрения заявлений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Льготные путевки в детский лагерь могут получить ребята из малоимущих семей или инвалиды. Некоторые категории жителей имеют право на компенсацию части стоимости путевки.

Теперь к услуге подключили сервис получения согласия на обработку персональных данных. В личный кабинет на портале госуслуг каждому совершеннолетнему члену семьи поступит уведомление, которое нужно будет подтвердить. После этого заявление направят в Министерство социального развития Подмосковья.

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