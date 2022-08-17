Онлайн-услугой по утверждению схемы раздела или объединения земли воспользовались свыше 650 раз в Подмосковье

Услугу по утверждению схемы раздела или объединения земельных участков в онлайн-формате ввели в Подмосковье с января этого года. За это время ей воспользовались более 650 граждан и компаний региона, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

«До этого года утвердить схему раздела или объединения земельных участков можно было только в очном формате в администрациях городских округов. Сейчас услугой можно воспользоваться в электронном виде на нашем региональном портале госуслуг. Решение о предоставлении услуги приходит в течение 15 рабочих дней, госпощлина при этом не взимается. Срок действия решения составляет два года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Как пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела или объединения земель можно утвердить в отношении тех участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

«Новая услуга полезна как гражданам, так и бизнесу, но воспользоваться ею могут именно владельцы, земельный участок которым предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или безвозмездного пользования, а также в аренду. Принимать решение о предоставлении государственной услуги будут органы местного самоуправления, на территории которых расположены земельные участки», — сказала Наталья Адигамова.

Услуга «Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» доступна на региональном портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».