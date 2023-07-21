Подмосковье 21 июля 2023, 11:20 Онлайн-услугой по оформлению «Стрелки» воспользовались в Подмосковье 70 тысяч раз с начала года Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи

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Сервис предпроверки ранее поданного заявления по обслуживанию транспортной карты «Стрелка» появился на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«В Подмосковье оформить карту „Стрелка“ можно на региональном портале. С начала года онлайн-услугой воспользовались порядка 70 тысяч раз», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Новый сервис не даст заполнить новое заявление, если по ранее поданному еще не принято решение. Услуга доступна на «Госуслугах» в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь».

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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