Подмосковье 06 сентября 2023, 18:57 Онлайн-услуги стали доступнее для предпринимателей из Одинцова пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Предприниматели из Одинцова могут воспользоваться цифровыми услугами. Для этого в Подмосковье работает инвестиционный портал.

«Сейчас в принципе используем только интернет-ресурсы. Практически никуда мы не обращаемся, все по цифровым методам. У нас, например, есть группа женского бизнеса, и обучение проводят на онлайн-платформе. Это очень удобно», — рассказала предприниматель из Одинцова Алена Селезнева.

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Поддержку в регионе получают такие проекты, как «Земля за рубль», финансовая поддержка ФРП, программы подготовки кадров и другие. Все они доступны на портале поддержки бизнеса и инвестиционном портале Подмосковья. Сейчас Московская область занимает второе место в РФ по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.

Московская область показывает рост индекса промышленного производства на 10%. Это стало возможным благодаря программе поддержки импортозамещения. В регионе ее запустили в прошлом году.

«Наша задача — не снижать темп, помогать предприятиям держать планку. Для этого предоставляем землю, займы, выделяем субсидии. А чтобы бизнесу было удобно и просто получить меры поддержки и услуги, работает региональный инвестпортал», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Умные сервисы помогают бизнесу получить финансовую поддержку от государства — конкурсный отбор на предоставление субсидий проходит ежегодно. Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в Подмосковье и ведут здесь свою деятельность.

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