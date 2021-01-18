Три онлайн-услуги по земле и имуществу внедрят в Подмосковье в 2021 году

Подмосковье взяло курс на цифровизацию сервисов. У жителей появляется все больше электронных возможностей. Внедряют их и на областном портале госуслуг.

Как сообщил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, за услугами по земле или имуществу в прошлом году обратились онлайн на три тысячи больше заявителей, чем прежде. Число заявок превысило 147 тысяч.

Цифровизация услуг играет очень важную роль и в большинстве случаев позволяет не зависеть от графика работы органов власти, учреждений при подаче документов Андрей Разин.

Теперь жители смогут подать онлайн документы, касающиеся размещения сетей газо- и водоснабжения, связи, электричества. Удастся утвердить и схему раздела или объединения земель на участках неразграниченной собственности, а также обратиться за арендой без торгов капитальных построек.

А обновятся услуги по согласованию границ участков, передаче земель без проведения торгов и не только.

Ранее Министерство имущественных отношений Подмосковья подвело итоги прошлого года. Они коснулись новых земель под бизнес, поддержки семей и военных городков.