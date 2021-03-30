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    30 марта 2021, 10:50

    Новые онлайн-услуги для теплоснабжающих компаний появились в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье внедрило дополнительные онлайн-услуги для теплоснабжающих компаний. Это сделали в рамках национального проекта «Цифровизация». Если раньше организации сдавали бумажные документы для расчета коммунальных тарифов, то теперь смогут предъявить их на портале госуслуг.

    Новые онлайн-услуги для теплоснабжающих компаний появились в Подмосковье

    Теперь на «Госуслугах» можно онлайн согласовать нормативы удельного расхода топлива, технологических потерь и запасов на источниках энергии. Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

    Теплоснабжающим компаниям необходимо проводить расчет, экспертизу и утверждение нормативов для экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги

    Максим Рымар.

    По его словам, происходит автоматизация бизнес-процессов. Раньше требовали приносить в ведомство все необходимые печатные документы, а в случаях доработки предоставлять их вновь.

    «Теперь такие услуги стали электронными. Подать заявку на них можно не выходя из дома или офиса», — подчеркнул Рымар.

    Новые онлайн-услуги:

    • утверждение нормативов удельного расхода топлива;

    • утверждение нормативов запасов топлива;

    • утверждение нормативов технологических потерь.

    А результаты придут в виде распоряжения в личный кабинет на региональном портале госуслуг в течение 60 дней.