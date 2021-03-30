Новые онлайн-услуги для теплоснабжающих компаний появились в Подмосковье

Подмосковье внедрило дополнительные онлайн-услуги для теплоснабжающих компаний. Это сделали в рамках национального проекта «Цифровизация». Если раньше организации сдавали бумажные документы для расчета коммунальных тарифов, то теперь смогут предъявить их на портале госуслуг.

Теперь на «Госуслугах» можно онлайн согласовать нормативы удельного расхода топлива, технологических потерь и запасов на источниках энергии. Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Теплоснабжающим компаниям необходимо проводить расчет, экспертизу и утверждение нормативов для экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги Максим Рымар.

По его словам, происходит автоматизация бизнес-процессов. Раньше требовали приносить в ведомство все необходимые печатные документы, а в случаях доработки предоставлять их вновь.

«Теперь такие услуги стали электронными. Подать заявку на них можно не выходя из дома или офиса», — подчеркнул Рымар.

Новые онлайн-услуги:

• утверждение нормативов удельного расхода топлива;

• утверждение нормативов запасов топлива;

• утверждение нормативов технологических потерь.

А результаты придут в виде распоряжения в личный кабинет на региональном портале госуслуг в течение 60 дней.