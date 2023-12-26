Подмосковье 26 декабря 2023, 14:20 Онлайн-услугами Минимущества Подмосковья воспользовались около 260 тысяч раз за год Unsplash

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С начала 2023 года жители и организации Московской области воспользовались онлайн-услугами Минимущества около 260 тысяч раз. К каждой услуге прописан подробный пошаговый алгоритм, а сроки получения варьируются от одного до 15 рабочих дней.

«На данный момент на регпортале доступны 42 земельные услуги, за каждой из них можно обратиться дистанционно. В этом году мы внедрили новый сервис под названием „Помощь по выбору нужной услуги Минимущества“», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Самой популярной услугой за указанный период оказалось перераспределение земельных участков — свыше 64 тысяч заявлений. На втором месте оказалось согласование предоставления земельных участков. Тройку лидеров замкнуло предоставление земли в аренду без торгов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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