Подмосковье 24 августа 2023, 12:41 Онлайн-услуга по оплате электроэнергии для юридических лиц появилась в Подмосковье Unsplash

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Новая услуга для поставщиков электроэнергии появилась на региональном портале. Теперь установить сбытовые надбавки можно онлайн.

«Электронные услуги на региональном портале доступны как для отдельных жителей, так и для крупных коммерческих организаций. Например, новая услуга предназначена для юридических лиц со статусом гарантирующего поставщика», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Стоимость электроэнергии для потребителей складывается из нескольких частей — платы за производство и передачи электричества по сетям, инфраструктурных платежей, а также сбытовой надбавки. Передачу энергии осуществляют сетевые компании, а продажу потребителям — энергосбытовые фирмы.

Гарантирующие поставщики обязаны заключать договоры с любыми обратившимися клиентами. Сбытовая надбавка нужна для работы таких поставщиков. Ее размер устанавливает областной Комитет по ценам и тарифам.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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