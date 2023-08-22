Подмосковье 22 августа 2023, 16:54 Онлайн-услуга переоформления карт маршрута появилась для перевозчиков в Подмосковье АО "Мострансавто"

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Услуга по переоформлению свидетельств и карт маршрута появилась у подмосковных перевозчиков на региональном портале. Теперь получить необходимый документ можно за пять дней.

Услугой могут воспользоваться как физические, так и юридические лица, сведения о которых включены в реестр муниципальных маршрутов. Кроме того, она доступна победителям открытых конкурсов и аукционов на право осуществления регулярных перевозок.

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Помимо этого, новая опция позволяет получить новые документы взамен утерянных или переоформить раннее выданные. Отмечается, что свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту выдается сроком на пять лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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