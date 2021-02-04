04 февраля 2021, 19:20
Онлайн-урок о безопасности в интернете проведут для школьников Подмосковья и других регионов в феврале
Школьники из Подмосковья и других регионов России с 8 по 22 февраля смогут присоединиться к проекту «Урок цифры». Они узнают, как обезопасить себя в интернете и защитить личные данные.
На онлайн-уроке ребята научатся противостоять мошенникам в интернете и грамотно размещать личную информацию, чтобы не подвергать себя опасности.
Помимо прочего, школьникам расскажут о профессиях в сфере кибербезопасности. Сам урок проведут в формате видеолекций и онлайн-тренажеров разных уровней сложности.
Присоедниться к проекту смогут ученики с 1-го по 11-й класс. А доступ к «Уроку цифры» обеспечат с компьютеров, смартфонов или планшетов.
Урок подготовит «Лаборатория Касперского». Проект состоится при поддержке Минцифры и Минпросвещения России, а также организации «Цифровая экономика».
Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Ребята смогут присоединиться дистанционно. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.