Онлайн-урок о безопасности в интернете проведут для школьников Подмосковья и других регионов в феврале

На онлайн-уроке ребята научатся противостоять мошенникам в интернете и грамотно размещать личную информацию, чтобы не подвергать себя опасности.

Помимо прочего, школьникам расскажут о профессиях в сфере кибербезопасности. Сам урок проведут в формате видеолекций и онлайн-тренажеров разных уровней сложности.

Присоедниться к проекту смогут ученики с 1-го по 11-й класс. А доступ к «Уроку цифры» обеспечат с компьютеров, смартфонов или планшетов.

Урок подготовит «Лаборатория Касперского». Проект состоится при поддержке Минцифры и Минпросвещения России, а также организации «Цифровая экономика».

Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Ребята смогут присоединиться дистанционно. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.