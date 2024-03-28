Подмосковье 28 марта 2024, 12:58 Онлайн-турнир по шашкам прошел между воспитанниками социальных центров Истры и Донецка Unsplash

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Воспитанники семейного центра «Истринский» приняли участие в онлайн-турнире по шашкам. Их соперниками стали ребята из семейного центра в Донецке. Всего было определено две возрастные категории — старшей и младшей группы.

«Необходимо отметить, что благодаря играм в шашки воспитанники учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине», — прокомментировали в семейном центре в Истре.

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Победителем в младшей группе стал мальчик из Донецка, в старшей группе — из Подмосковья.

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