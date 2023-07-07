Подмосковье 07 июля 2023, 13:32 Онлайн-тренинг «Школа предпринимательства» стартует в Подмосковье 31 июля Unsplash

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Бесплатная обучающая программа «Школа предпринимательства», предназначенная для молодого и социально ориентированного бизнеса, начнется 31 июля в Подмосковье. Обучение пройдет при поддержке центра «Мой бизнес».

Участники онлайн-тренинга под руководством экспертов изучат методы ведения бизнеса и научатся их оптимизировать. Наставники помогут разработать план дальнейшего развития предприятия.

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Программа курса включает анализ социальных сетей, стратегическое и финансовое планирование, управление продажами и персоналом, изменениями в кризис.

Обучение бесплатное. Для участия нужно до 27 июля пройти регистрацию по ссылке.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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