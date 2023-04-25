Подмосковье 25 апреля 2023, 17:35 Онлайн-тренинг по открытию своего бизнеса начнется в Подмосковье 22 мая

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Первый поток онлайн-тренинга «Азбука предпринимателя» в Подмосковье стартует 22 мая. Мероприятие рассчитано на начинающих бизнесменов до 25 лет, нацеленных на открытие своего дела. Обучение продлится четыре дня в онлайн-формате.

Тренинг подготовлен по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России. На «Азбуке предпринимателя» с участниками разберут шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса: от идеи до регистрации компании.

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Обучение проведет эксперт, получивший сертификат Корпорации МСП, Елена Левдикова. Участие в тренинге бесплатное, необходимо лишь пройти регистрацию по ссылке. В прошлом году было проведено шесть потоков проекта, в которых приняли участие 160 молодых предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе в условиях санкций. Он напомнил, что первые санкции, с которыми Россия столкнулась в 2014 году, затронули продукты питания.

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