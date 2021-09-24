Жителям Подмосковья напомнили про онлайн-согласование перепланировки нежилых помещений

В сентябре Подмосковье ввело новую онлайн-услугу по согласованию перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах. Это могут быть аптеки, салоны красоты, магазины и не только. Министр по архитектуре в регионе Владислав Гордиенко напомнил, что раньше в электронном виде согласовывали перепланировку лишь жилых пространств.

Но с 7 сентября этого года онлайн-услугу распространили и на нежилые помещения.

«Напомню, что с 2017 года согласование перепланировки стало доступным в режиме онлайн. А теперь в рамках этой же услуги согласовать перепланировку можно не только в квартире, но и нежилом помещении: магазине, аптеке, салоне красоты, кафе», — объяснил Гордиенко.

Новая функция уже доступна на портале госуслуг Подмосковья. Срок предоставления — 12 рабочих дней на этапе согласования переустройства или перепланировки и восемь рабочих дней в случае подтверждения завершения работ.

Ежегодно за согласованием перепланировки жилых помещений обращаются около 11 тысяч человек Владислав Гордиенко.

Эта услуга доступна по ссылке. Кроме того, для согласования перепланировки в жилом и нежилом помещении упростили электронную форму заявления.

Жителям больше не нужно прикладывать скан паспорта — им достаточно проверить правильность автозаполнения данных.

Услуга бесплатная, ее окажут за 12 рабочих дней. Она доступна для физических, юридических лиц и предпринимателей.