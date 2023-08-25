Подмосковье 25 августа 2023, 14:38 Онлайн-собрание для родителей старшеклассников пройдет в Подмосковье 27 сентября

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Родители школьников смогут принять участие в территориальном родительском онлайн-собрании 27 сентября. Темой встречи станет профориентация учащихся 6-11 классов в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее».

В Министерстве образования Московской области рассказали, что проект «Билет в будущее» обеспечивает многостороннюю информационную поддержку родителей. Для них работают бесплатный курс «Родители в теме», профориентационные семейные тесты, тесты для отдельного прохождения, а также онлайн-собрания.

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На ближайшем мероприятии, которое состоится 27 августа, родители найдут ответы на самые острые вопросы о профориентации современных подростков и смогут разобраться в том, как семья и школа сотрудничают по этим вопросам. Эксперты расскажут, как преодолеть основные риски в профориентации и где найти практичные и при этом научно обоснованные поддерживающие материалы по этой теме.

Подробная информация по ссылке.

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