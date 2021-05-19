Онлайн-систему оценки работы всех МосОблЕИРЦ внедрят к концу года

Жители Подмосковья смогут оценивать уровень работы каждого офиса МосОблЕИРЦ онлайн. Для этого к концу года внедрят специальную электронную систему.

Электронный сервис оценки МосОблЕИРЦ — это пилотный для Подмосковья проект. Жители могут указать, эффективно ли их приняли в расчетных центрах, созданных для оплаты услуг за ЖКХ.

Постепенно функция появится в каждом офисе МосОблЕИРЦ. Посетители смогут оценить уровень обслуживания нажатием одной кнопки. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Некоторое время назад мы внедрили данную систему в Электростали. За все время работы „пилота“ свыше 12 тысяч жителей поставили свои оценки. Средняя — 4,8 по пятибалльной шкале Антон Велиховский.

Для оценки работы специалистов есть два способа. Первый — после обслуживания можно будет выбрать на планшете кнопку «Отлично», «Удовлетворительно» или «Плохо».

Второй способ — отсканировать талон электронной очереди в специальном терминале и оценить профессионализм, скорость обслуживания. Можно будет записать письменное, голосовое и видеосообщение.