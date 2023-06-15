Подмосковье 15 июня 2023, 13:54 Онлайн-школа для предпринимателей стартует в Подмосковье 26 июня

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Центр «Мой бизнес» Московской области открыл прием заявок на участие в онлайн-тренинге «Школа предпринимательства». Обучение стартует 26 июня и продлится пять дней.

Во время обучения коммерсантам, в том числе начинающим, расскажут об инструментах, которые помогут проанализировать бизнес, оптимизировать деятельность и разработать стратегический план развития. Из научат продвижению, проведению маркетинговых исследований, управлению командой.

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Школу организовали в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участие бесплатное. Необходимо зарегистрироваться до 22 июня по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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