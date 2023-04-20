Подмосковье 20 апреля 2023, 17:48 Онлайн-сервисом для расчета количества парковочных мест воспользовались в Подмосковье более 6 тысяч раз Мособлархитектура

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С марта 2023 года в Подмосковье работает онлайн-сервис «Расчет количества парковочных мест для зданий нежилого назначения». За это время им воспользовались более шести тысяч раз.

Услуга доступна в формате калькулятора на Геопортале Подмосковья. Для расчета нужно лишь ввести исходные данные о будущем объекте капитального строительства с учетом его назначения. Сервис полезен проектировщикам, инвесторам, а также застройщикам.

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«Ежедневно к Геопорталу обращаются порядка пяти тысяч раз. Оценивая востребованность ресурса, мы продолжаем непрерывную работу по цифровизации отрасли и создаем новые полезные сервисы», — заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Онлайн-сервис поможет сократить время расчетов и избежать неточности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новый корпус гимназии № 7 откроют в Чехове 1 сентября. Строительство объекта заняло 18 месяцев. По словам главы региона, ускорить темпы помогли современные технологии.

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