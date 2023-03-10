Подмосковье 10 марта 2023, 12:18 Онлайн-сервис с полезной информацией для беременных и родивших женщин появился в Подмосковье Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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В Московской области запустили новый онлайн-сервис. Портал будет полезен беременным и уже родившим женщинам, а также специалистам в области акушерства и гинекологии, сообщили в мингосуправления региона.

«Теперь в одном месте собраны советы и рекомендации, а также сведения о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами», — заявила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Сервис разработала IT-компания «Максимум». Воспользоваться сервисом можно в любое время с компьютера или любого гаджета.

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Портал объясняет преимущества родов в Подмосковье, содержит сведения о планировании беременности и ЭКО, что нужно делать, когда узнаешь о своей беременности, и интересные факты о состоянии мамы и малыша каждую неделю этого периода.

«В дальнейшем планируется создать личные кабинеты для беременных и врачей, а также запустить электронного помощника, который подберет наиболее актуальную информацию для каждого конкретного случая», — сообщил замдиректора «Максимума» Дмитрий Якушев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье получило первое место на всероссийском форуме за разработку спортивного онлайн-портала.

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