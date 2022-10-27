Онлайн-сервис поможет устранить нарушения в работе отопления в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 10:51 Онлайн-сервис поможет устранить нарушения в работе отопления в Подмосковье

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«Горячая кнопка» для устранения нарушений температурного режима заработала в приложении «Проверки Подмосковья». Она позволит быстро реагировать на проблемы в работе отопления на социальных объектах: школах, детских садах и поликлиниках. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

Модуль появился в приложении в прошлом году. Он будет работать во время отопительного сезона, рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

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«Он действует во время отопительного сезона и позволяет ответственным за объект оперативно находить и исправлять нарушения. К „Горячей кнопке“ подключено порядка 9,5 тысячи социально значимых объектов Московской области», — добавила она.

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Если температура в учреждении не соответствует норме, то ответственный передает эту информацию в Минэнергетики региона при помощи «Горячей кнопки». После этого проблему находят и оперативно устраняют.

Сервис доступен для школ, детских садов, больниц, спортзалов и бассейнов Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что посетит деревню Подлипки после жалоб местных жителей. Они сообщили о плохой связи и отсутствии магазина в населенном пункте.