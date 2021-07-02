Онлайн-сервис поможет жителям Подмосковья разобраться в лесной амнистии

Сервис, помогающий разобраться в особенностях лесной амнистии, появился на «Госуслугах» Подмосковья. Теперь жители смогут легко проверить, находятся ли их участки на территории лесного фонда или на границе с ним. Об этом сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Услугу по лесной амнистии запустили в 2018 году. За это время по ней подали более 25 тысяч заявлений.

Собственник может самостоятельно проверить, имеются ли наложения его земельного участка на земли лесного фонда, еще при оформлении заявки на услугу Максим Рымар.

Согласно закону о лесной амнистии, если участок значится и в лесном реестре, и в государственном реестре недвижимости, то его принадлежность участка устанавливается на основании ЕГРН и документов, подтверждающих право на землю.

Функция по приведению в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН доступна по ссылке.