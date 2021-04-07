Онлайн-сервис поможет искать пропавших жителей Подмосковья в больницах

Подмосковье внедрило онлайн-поиск пропавших людей среди поступивших в больницы пациентов. Это поможет жителям в экстренных ситуациях.

Новый онлайн-сервис появился на портале госуслуг, в разделе «Здравоохранение». Это подчеркнул глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Для поиска пропавшего можно онлайн задать в поисковой строке ФИО или другие параметры: возраст, рост, телосложение, приметы, а также дату исчезновения человека Максим Рымар

В настоящее время так ведут поиск среди 26 тысяч пациентов, экстренно поступивших в стационары Подмосковья. Результат отображается в виде карточки, при нажатии на которую можно увидеть развернутую информацию о человеке.

Если тот, кто ищет пропавшего, сможет обнаружить его онлайн при помощи сервиса, ему потребуется обратиться в больницу.

В России пропадают без вести около 180 тысяч человек каждый год. Узнать, не произошел ли несчастный случай, можно будет, обратившись в МВД России по месту своего жительства или в Бюро регистрации несчастных случаев.